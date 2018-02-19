Суду рассказали о компромате на главу СК Петербурга Клауса

Авторитетный предприниматель Бадри Шенгелия выступил свидетелем в Московском городском суде по делу полковника СКР Михаила Максименко, якобы искавшего теневые способы сместить руководителя ГСУ СК Петербурга Александра Клауса.

Как следует из картотеки Мосгорсуда, 19 февраля продолжилось слушание дела о получении Максименко взяток от представителей вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и Шенгелии. Петербургский бизнесмен был допрошен по своему эпизоду – о выплате полковнику 50 тысяч долларов.

По словам Шенгелии, взятка предназначалась Михаилу Максименко за помощь в возбуждении дела против сотрудников «воровского» отдела УУР ГУ МВД Петербурга и области, который возглавляет Роман Полозаев. По мнению Шенгелии, у него при очередных оперативных мероприятиях были похищены часы Hublot. Конкретики предприниматель не помнит, но «Фонтанке» он уточнил, что сотрудника звали Макс, и выделялся он высоким ростом и отсутствием волос.

Шенгелия хотел наказать Полозаева, а Максименко, судя по показаниям, искал рычаг против Клауса. Главный следователь Петербурга, в отличие от руководителей в других регионах, к просьбам полковника относился без должной покладистости, с прохладцей. Уголовное дело ставило Полозаева перед выбором – сидеть или давать показания на Клауса, размышляет Шенгелия о логике Максименко.

Дело возбудили в 2015 году, но впоследствии отменили.

По словам предпринимателя, познакомились они с полковником в 2007 году, и отношения носили преимущественно финансовый характер.

Бывший руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко обвиняется в двух эпизодах получения особо крупных взяток. Второй связан с суммой 500 тысяч долларов, которую представители Шакро Молодого якобы выплатили за освобождение из следственного изолятора одного из его приближенных – Андрея Кочуйкова, фигуранта дела о стрельбе у ресторана Elements. Кочуйкову действительно изменили меру пресечения. Задержали Максименко летом 2016 года. Высокопоставленные сотрудники СК Александр Ламонов и Денис Никандров, которым тоже предъявлено обвинение в получении взятки, заключили сделку со следствием. Ламонова в Мосгорсуде тоже допрашивали, и он дал показания против Максименко.