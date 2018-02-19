В WADA опровергли причастность к срыву тренировки фигуристки Загитовой на Олимпиаде

У Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет допинговых офицеров на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщил РБК представитель пресс-службы агентства Джеймс Фицджеральд.

«WADA не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде», — сказал он, предложив обратиться за дальнейшими комментариями в Международный олимпийский комитет, «который отвечает за допинг-тестирование на Играх». РБК направил запрос в пресс-службу МОК.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что допинг-офицеры WADA сорвали официальную тренировку российской фигуристки Алины Загитовой на Играх-2018. По словам источника агентства, допинг-офицер взял у Загитовой анализ крови, а после потребовал сдать мочу. «Но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана», — рассказал источник агентства в сборной России.