Метро «Площадь Восстания» закрыли из-за бесхоза на платформе

Пассажиры временно не могут воспользоваться станцией метро Петербурга «Площадь Восстания». Внизу в вестибюле вечером 19 февраля найдена подозрительная сумка.

Как сообщает пресс-служба подземки, закрыть станцию сотрудникам метрополитена пришлось в девять вечера. Пока на место обнаружения бесхоза не приедут экстренные службы, которые должны убедится в том, что на станции нет взрывчатки, «Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую» закрыты. Поезда на станции не останавливаются.