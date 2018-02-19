Когда самое интересное - сиськи. Итоги десятого дня Олимпиады

Мельдониевая диверсия, сорванная тренировка претендентки на золото и очень много любви. «Фонтанка» подводит итоги десятого дня Олимпийских игр в Пхенчхане.

В десятый день Олимпиады-2018 разыграли всего три комплекта медалей. Финалы прошли в конькобежном спорте (мужчины, 500 м), прыжках с трамплина (мужчины, командные соревнования) и бобслее (мужчины, двойки). Россиянам тут ничего не светило, но это мало кого волновало. Не выгнали с Игр и уже хорошо.

Подбросили

Про Крушельницкого и его ситуацию с положительным допинг-тестом написано уже много. О том, зачем вообще керлингисту нужен допинг, читайте в материале «Фонтанки». Добавить остается лишь, что, судя по всему, вскрытая в понедельник допинг-проба «Б», действительно подтвердила наличие в организме у спортсмена мельдония. Официального заявления еще нет (хотя разные инсайдеры говорят об этом уже с утра), но российские спортивные функционеры уже приняли оборонительную позицию: твердить без конца, что допинг Крушельницкому подбросили в еду или воду.

Первым еще в воскресенье сделал такое предположение сам Крушельницкий. В понедельник с утра эту версию подхватил первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин, а чуть позже уже и сам президент федерации Дмитрий Свищев.

«Мы со стопроцентной уверенностью полагаем, что наш спортсмен не мог принимать запрещенный препарат, тем более на территории Южной Кореи. Это полностью расходится со здравым смыслом. Он сдавал много проб. Последняя его проба была сдана 22 января, и она была чистой. Доза, которую ему предъявляют, говорят, употреблялась примерно раз в день на протяжении семи дней. У нас врачи эти таблетки не возят, спортсмены про них знают, они в керлинге ничего не дают. Это вброс. Просто парня подставили. А вместе с ним и всех нас. Будем отстаивать», – заявил Свищев.

Под вечер 19 февраля Федерация кёрлинга обратилась в СК с просьбой начать расследование по делу Крушельницкого, а у оргкомитета Олимпиады были запрошены записи с видеокамер слежения из Японии и Кореи, где керлингист был в последние дни.

Давят

На фоне случая с Крушельницким стали страдать другие российские спортсмены. И первой, стала серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию Алина Загитова. 15-летняя спортсменка не смогла завершить тренировку 19 февраля из-за вмешательства допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По их требованию Загитова преждевременно завершила занятие и отправилась на сдачу анализов. Но из-за нервной обстановки фигуристке физически не удалось сдать биоматериал. Допинг-офицеру пришлось уйти, но тренировка уже была сорвана. Между тем, соревнования в одиночном женском катании начнутся 21 февраля и Загитова там будет бороться с другой россиянкой Евгенией Медведевой за золото.

«Время тренировки – полтора-два часа. Есть целые сутки, чтобы взять допинг-пробы. Но они идут и делают это специально, намеренно через пять минут после начала занятий. Конечно, Загитова в шоке, ее это выбивает из колеи. Девочка молоденькая, характер у нее не такой устоявшийся, как у взрослого человека, который понимает все, прожует и выплюнет все это. Это самая настоящая провокация от WADA по указке свыше! За такие вещи нужно подавать в суды», – эмоционально прокомментировала ситуацию хореограф Загитовой Алексей Железняков.

Белоруссия и Украина выше

Если же говорить исключительно о спорте, то сегодняшний день тоже был не самым удачным для россиян. На конькобежных 500 метрах наших не было вообще, в бобслейных двойках лучший российский экипаж Алексей Стульнев /Василий Кондратенко стал 20-м, а в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина Россия заняла седьмое место. В общем зачете российская сборная по-прежнему 20-я с 11-ю медалями – 3 серебряными и 8 бронзовыми. Нас обогнала уже не только Белоруссия, у которой к одной золотой добавилась еще и одна серебряная медаль, но и Украина, на счету которой также есть одна золотая медаль. На сегодня этого достаточно, чтобы быть выше России. В турнирной таблице.

Фото дня

Однозначно это пикантный прокат французских фигуристов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. в соревновании танцевальных пар.



JO 2018: Papadakis perturbée et en larmes ... pour un problème de robe https://t.co/0OyXzpeztd — Sport24 (@Sport24Team) 19 февраля 2018 г.

Цитата дня

Американский фристайлист Гас Кенворти на Олимпиаде в Сочи четыре года назад завоевал серебро, но в большей степени запомнился тем, что увез из холодной и суровой России в солнечные и счастливые США двух бездомных щенков. В Пхенчхане он занял в слоупстайле всего 12 место, но все равно заставил говорить о себе. Сразу после своего выступления он бросился к мужчине-зрителю и поцеловал его.

«Я не осознавал, что этот момент попал в объективы, но я счастлив, что это произошло. В детстве я не мог мечтать о том, чтобы увидеть парней, целующихся во время Олимпиады, но теперь любой ребёнок, который смотрел соревнования дома, может. Любовь есть любовь», — написал Кенворти в своём «инстаграме».

Расписание финалов на 19 февраля

04:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

04:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп

13:00. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м

14:15. Биатлон. Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км

15:45. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»