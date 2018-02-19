Судебный клерк из Петербурга оставлен под стражей по делу о помехе правосудию

В Петербурге продлен арест бывшему сотруднику суда Александру Эйвазову по делу о воспрепятствовании правосудию и клевете на начальницу. Расследование завершено, психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

Как сообщил вечером 19 февраля адвокат Иван Павлов, Ленинский суд в закрытом судебном заседании рассмотрел ходатайство следствия о продлении стражи Эйвазову.

«Мера пресечения продлена на два месяца, готовим жалобу на это решение», – уточнил защитник.

Срок содержания продлен более чем на шесть месяцев, что, по мнению стороны обвиняемого, является процессуальным нарушением.

О закрытом режиме попросил представитель прокуратуры со ссылкой на защиту персональных данных потерпевшей, а именно – судьи Октябрьского суда Ирины Керро. У нее осенью 2016 года трудился Эйвазов секретарем судебного заседания.

По уголовному делу о вмешательстве в правосудие (статья 294 УК) Эйвазов был арестован в августе 2017-го. По версии следствия, он отказывался подписывать протокол судебного заседания, чем поставил под сомнение легитимность вынесенного Керро приговора.

Обвинение в клевете на судью, соединенной с обвинением в тяжком преступлении (статья 298.1 УК), Эйвазову предъявлено в середине января 2018-го. Поводом стало размещение в соцсети информации о судье и внутренней «кухне» зала Октябрьского суда.

Предварительное следствие по делу судебного клерка завершено. Ему проведена психиатрическая экспертиза, Александр признан вменяемым.

В октябре 2017-го правозащитная организация Amnesty International присвоила Эйвазову статус узника совести.