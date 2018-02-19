В Морском корпусе на Васильевском сожгли минимум 1,5 млн

Материалы проверки по следам январского пожара в военном вузе на Васильевском острове легли в основу уголовного дела. 459-й военно-следственный отдел пришел к выводу, что возгоранию предшествовала небрежность должностных лиц.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело возбуждено 19 февраля. Точная сумма ущерба будет установлена в ходе следствия, однако ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) подразумевает, что эта цифра будет не меньше 1,5 миллионов рублей.

Пожар в Среднем корпусе Военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта, 17, произошел 20 января 2018 года. На ликвидацию возгорания площадью 1200 кв. метров потребовалось 12 часов. Официальных заявлений о последствиях не поступало ни от самого вуза, ни от головного ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова».

Фактически же огнем была уничтожена кровля построенного в 1796 году корпуса, полностью выгорел четвертый этаж, третий и второй были залиты в ходе тушения, а имеющий историческую ценность Компасный зал был травмирован рухнувшим куполом.

«Фонтанка» писала, что министерству обороны главкомат ВМФ представил происшествие как незначительное, а руководству Военно-морского института поставил задачу «максимально восстановить своими силами».

Подробнее в материале «Сушите Фрунзе — денег на ремонт не будет».