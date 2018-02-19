В Морском корпусе на Васильевском сожгли минимум 1,5 млн
Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело возбуждено 19 февраля. Точная сумма ущерба будет установлена в ходе следствия, однако ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) подразумевает, что эта цифра будет не меньше 1,5 миллионов рублей.
Пожар в Среднем корпусе Военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта, 17, произошел 20 января 2018 года. На ликвидацию возгорания площадью 1200 кв. метров потребовалось 12 часов. Официальных заявлений о последствиях не поступало ни от самого вуза, ни от головного ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова».
Фактически же огнем была уничтожена кровля построенного в 1796 году корпуса, полностью выгорел четвертый этаж, третий и второй были залиты в ходе тушения, а имеющий историческую ценность Компасный зал был травмирован рухнувшим куполом.
«Фонтанка» писала, что министерству обороны главкомат ВМФ представил происшествие как незначительное, а руководству Военно-морского института поставил задачу «максимально восстановить своими силами».
Подробнее в материале «Сушите Фрунзе — денег на ремонт не будет».
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Справка:
Военный институт — правопреемник основанной Петром I московской Навигацкой школы. За последние триста лет училище меняло название 11 раз. Дольше всего вуз носил имя революционера Михаила Фрунзе. В 2012-м вошел в качестве филиала в состав ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова». Комплекс зданий, построенных на набережной Лейтенанта Шмидта в XVIII веке, входит в перечень объектов культурного наследия под названием «Морской кадетский корпус». В 2001-м, к юбилею, здесь проводили косметический ремонт. Говоря о последнем капитальном ремонте, упоминают 30-е и 50-е года прошлого столетия.