Чтобы не проехать по Крестовскому, Смольный выделит 30 млн рублей

Стало известно, где расставят контрольно-пропускные пункты на Крестовском острове на время ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий конкурс объявил петербургский комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 19 февраля. Стартовая цена — 31 млн рублей, итоги подведут 12 марта, срок оказания услуг — до 15 июля 2017 года. Территорию самого Крестовского острова и прилегающих территорий необходимо оборудовать пунктами контроля пропуска. Они должны функционировать в дежурном и в режиме проведения мероприятий чемпионата мира. Указаны необходимость охранной сигнализации с тревожной кнопкой, а также объединение всех пунктов информационной системой. Поставщик должен будет разработать программное обеспечение и изготовить 15 тысяч пропусков с RFID UHF метками (технология радиочастотной идентификации) и QR-кодами.

Указаны семь адресов установки пунктов контроля пропуска: на Петровской площади в начале ул. Савиной перед въездом на Большой Петровский мост (2 полосы движения), на пересечении Вязовой ул. и Спортивной ул. за Лазаревским мостом (2), на пересечении Петроградской ул. и Вязовой ул. за Большим Крестовским мостом (3), на пересечении Вязовой ул., Морского пр. и пр. Динамо (1), на площади на пересечении Южной дороги и Крестовского проспекта (2), на Северной дороге на пересечении с Бодровым пер. (1), на входе на пешеходный Яхтенный мост с северной стороны (1).

В 2017 году на время проведения Кубка конфедераций автомобильное движение по Крестовскому острову также ограничивали, а жителям этого района выдавали специальные пропуски. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут играть на стадионах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.