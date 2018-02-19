На петербургских остановках расставят более сотни табло с солнечными батареями

ГКУ «Организатор перевозок» объявило несколько конкурсов на установку трехгранных информационных табло на остановках общественного транспорта в Петербурге. Потратят почти 80 млн рублей.

Информация о конкурсах появилась на сайте госзакупок 19 февраля. Всего речь идет о трех лотах: на Центральный и Фрунзенский районы (стартовая цена 21,6 млн), Калининский и Выборгский (13,4 млн), на Адмиралтейский (18,6 млн) и на Василеостровский (24,6 млн). Подрядчик должен будет не только расставить табло не позднее 15 апреля 2018 года,но и обеспечивать размещение на них информации до конца октября 2020 года. Результаты объявят 15 марта.

В Центральном районе предполагается установить 28 табло, во Фрунзенском — одно (у метро «Обводный канал»), в Выборгском – 16, в Калининском — 2 (оба на Непокоренных у станции «Площадь Мужества»), в Адмиралтейском — 25, в Василеостровском — 33.

Речь идет об энергоавтономном трехгранном информационном табло на бетонной тумбе, работающем на солнечных батареях. Высота модуля — примерно 1,2 метра. Табло должно отображать информацию о типе транспортного средства (автобус, троллейбус, трамвай), номере маршрута, прогнозном времени прибытия ближайшего транспортного средства на остановочный пункт. Количество строк — не менее 4 штук, высота символов — 26 мм. Расстояние читаемости не менее 20 м, а угол обзора информационной грани — 100 °.