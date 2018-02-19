Начальник Генштаба ВС РФ принял посла США

Посол США в РФ Джон Хантсман обсудил с начальником Генштаба ВС России Владимиром Герасимовым ситуацию в Сирии, Афганистане, на Украине и вокруг КНДР, сообщили в посольстве США.

"Девятнадцатого февраля 2018 года в Министерстве обороны РФ состоялась встреча посла США в России Джона Хантсмана и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала Валерия Герасимова. В ходе встречи обсуждались ситуация в Украине, Сирии, вопросы стратегической стабильности, Афганистан, а также КНДР", — говорится в сообщении дипмиссии, которое цитирует РИА Новости.

Как отметил посол Хантсман в ходе этой встречи, "очевидно, что между нашими странами установился низкий уровень доверия".

"И именно в такие моменты необходимо интенсифицировать общение, а не сокращать его", — приводит посольство слова главы дипмиссии.

Напомним, 26 января посол США в России Джон Хантсман заявил, что намерен встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, кремлевскими чиновниками, руководством спецслужб России. Об этом сообщалось в твиттере посольства США в России. «Посол США верит в диалог и всегда готов встречаться с российскими официальными лицами», — говорится в сообщении. В нём уточнялось, что запрошены следующие встречи: Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Шувалов, Антон Вайно, Алексей Громов, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Александр Бортников, Александр Новак, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Герман Греф, Татьяна Москалькова, Вероника Скворцова.