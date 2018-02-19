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19.02.2018 19:38

«Фонтанка» за 60 секунд – 19 февраля

Главным событием 10-го дня Олимпиады стало вскрытие допинг-пробы «Б» петербургского керлингиста Александра Крушельницкого. К сожалению, она тоже оказалась положительной. В версию о том, что спортсмен в здравом уме, на фоне истерии по мельдонию, всё равно его принимал, верится слабо. Эксперт «Фонтанки» считает, что дело может быть в неспортивной конкуренции — подмешали.

Лидер группы «Ноль» Фёдор Чистяков, эмигрировавший в США из-за гонений на запрещенную в России религиозную организацию «Свидетели Иеговы», записал новый сольный альбом. Он выйдет только 1 марта, но читатели «Фонтанки» уже сейчас могут послушать трек с него под названием «Дурдом» – воспоминания музыканта об оставленном отечестве. 

В контекст песни лаконично вписывается скандал с главой Якутии Егором Борисовым, который вместе с женой и помощником устроил скандал в Шереметьево. С забитыми пакетами из Duty Free VIP-пассажиры поругались с экипажем из-за посадочных талонов и дошли до рукоприкладства и вызова полиции. 

Метрополитен и ГКУ «Организатор перевозок» наконец объяснили, что происходит с «Подорожником» в петербургской подземке. Уже второй раз за 5 дней пассажиры жалуются, что не могут пополнить электронные кошельки. Оказалось, что подводят каналы связи.

В Петербурге назначен новый главный строитель. Как и пророчила «Фонтанка», во главе профильного смольнинского комитета встал бывший глава Госстройнадзора (ГАСН) Леонид Кулаков. Нового начальника уже представили коллективу. 

Смольный намерен переоценить все имущество в городе. Дома, квартиры, комнаты, помещения, здания, сооружения, строения, земельные участки, гаражи, машино-места – всё может получить новую кадастровую стоимость. И соответственно налог в новом размере.

 

 

 


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