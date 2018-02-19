Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном

Компания The Boring Company, основанная Илоном Маском, получила разрешение от властей на бурение под Вашингтоном.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на информацию The Washington Post.

Речь идет о предварительном разрешении, которое выдало Транспортное управление Вашингтона. Детали проекта пока неизвестны, однако в The Boring Company допустили, что под американской столицей может появиться станция для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop. Инициатором такого проекта в 2012 году выступил сам Маск.

The Verge пишет, что Маск планирует связать скоростными поездами Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон. При этом свой проект он предложил и советнику президента Джареду Кушнеру, который дал «молчаливое одобрение».

Напомним, 6 февраля сверхтяжелая ракета Falcon Heavy запустила к Марсу электромобиль Маска. Тестовый запуск ракеты Falcon Heavy с полезной нагрузкой прошел практически успешно — два из трех ракетоносителей благополучно вернулись на платформы в океане, совершив вертикальную посадку. Еще один разбился, врезавшись в воду на скорости более 400 км/ч из-за отказа двигателей. Запущенную в космос Теслу записали в спутники.