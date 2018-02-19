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19.02.2018 19:07

Россия сохранила лидерство по добыче нефти

Уровень добычи нефти в России в декабре 2017 года составил 10,322 млн баррелей в сутки, что на 342 тыс. баррелей в сутки больше, чем уровень добычи в Саудовской Аравии за аналогичный период времени, следует из данных Joint Organisations Data Initiative (JODI).

Добыча Саудовской Аравии в декабре 2017 года, по данным организации, составила 9,98 млн баррелей в сутки, пишет 19 февраля RNS.

Согласно данным JODI, Россия по уровню добычи превзошла Саудовскую Аравию в январе 2017 года и с тех пор сохраняет лидирующие позиции.

В ноябре 2017 года добыча нефти в России составила 10,323 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — 9,891 млн баррелей в сутки.

Таким образом, добыча России в декабре снизилась на 1 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрем. Саудовская Аравия при этом увеличила добычу нефти в декабре на 89 тыс. баррелей в сутки от уровня ноября.


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