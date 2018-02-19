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19.02.2018 19:35

Смольный тасует «природные» ГУПы

«Ленводхозу» пока не из чего расплачиваться с кредиторами и сотрудниками в 2018 году. Контракты отдали предприятию «Экострой», оттуда же привели нового директора.
Смольный тасует «природные» ГУПы
Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Судьбой городского предприятия «Ленводхоз» озаботились даже в Госдуме. Профильных подрядов на дноочистку и уборку водоемов на 2018 год у ГУПа пока нет, все у его конкурента «Экостроя». Главе комитета по природопользованию приходится лично объясняться с сотрудникам, однако пока в активе увязшего в долгах «Ленводхоза» только обещания. 

В пятницу, 16 февраля, в здании «Ленводхоза» на Ивана Черных ждали главу комитета по природопользованию Игоря Григорьева. Что называется, накопилось. «Фонтанка» уже  писала о том, как предприятие неожиданно для себя не получило два практически гарантированных контракта почти на 80 млн рублей по уборке городских водоемов от наплавного мусора. Подряды ушли заклятому другу «Экострою», который тоже находится в ведении комитета. Все списали на техническую ошибку: в заявке «Ленводхоза», который год за годом выигрывал эти конкурсы, в этот раз не оказалось копии действующей лицензии на сбор и размещение отходов. 

Собеседники «Фонтанки», близкие к предприятию, случайность исключают. По их словам, распределение контрактов между «Экостроем» и «Ленводхозом» обычно можно предугадать заранее. Однако история с уборкой рек и прудов была только началом. 15 февраля подвели итоги конкурсов на расчистку русла Кронверкского канала. Речь идет о III, IV и V этапах, на предыдущих, само собой, работал «Ленводхоз». Контракты на 22,8 млн и 19,4 млн рублей достались «Экострою», при том что ценовые предложения участников были практически идентичными. Из протокола оценки можно сделать вывод, что «Ленводхоз» резко разучился работать с документацией: комиссии не хватило копий документов по повышению безопасности работ и эффективности охраны труда. 

К тому времени «Экострой» же успел получить восстановление прудов между ул. Рябчикова и ул. Юных Пионеров в Красном Селе за 11,4 млн рублей и на Петрозаводском шоссе в Металлострое (16,9 млн). Справедливости ради следует отметить, что «Экострою» раньше приходилось заниматься очисткой водоемов, как раз закрытых — в частности прудов Таврического сада, Полюстровского парка и Суздальских озер.  

После конкурсов на уборку водоемов от наплавного мусора был уволен глава «Ленводхоза» Андрей Петров, его место на время, примерно неделю, занимал Эдуард Рыбинский. Сейчас исполняющим обязанности числится Игорь Герус, еще недавно заместитель генерального директора «Экостроя» по радиационной и химической безопасности. Собственно, в этом качестве он фигурировал на экостроевском сайте еще в понедельник утром. Можно было бы предположить, что свободное время для руководства предприятием-конкурентом у него появилось после того, как сбор опасных коммунальных отходов, в том числе лампочек и батареек, окончательно передали от комитета по природопользованию в комблаг. Однако в комитете уточнили, что портал «Экостроя» просто выдает неактуальную информацию, позднее Герус пропал из списка его руководителей. 

В Смольном заявили, что сотрудники «Ленводхоза», которые традиционно занимались очисткой, перешли на работу в «Экострой». И действительно, профильное Невское производственное управление, где числилось около 150 человек, сейчас фактически ликвидировано; но количество написавших заявление об увольнении и принятых в «Экострой» не совпадает. Как рассказал «Фонтанке» Игорь Григорьев, при переходе часть сотрудников была сокращена, так как в «Ленводхозе» был раздут штат. Сейчас в нем примерно 230 сотрудников, до реорганизации было 350. 

Собеседники «Фонтанки» из числа работников предприятия рассказали, что сотрудники ГУПа уже давно ждали Григорьева на откровенный разговор на улицу Черных, поговаривали даже о ее перекрытии. Однако вряд ли именно это привело главу комитета в актовый зал «Ленводхоза». О том, что с ГУПом что-то не так, стали догадываться даже в Москве. 7 февраля депутат госдумы Сергей  Боярский отправил письмо на имя вице-губернатора Михаила Кучерявого, который помимо вопросов Арктики курирует и комитет по природопользованию. В нем парламентарий прямо говорит о «доведении ГУП «Ленводхоз» до предбанкротного состояния путем целевого снижения запланированных на 2018 год работ на водных объектах и передачи персонала и основной части контрактов на очистку рек и каналов от наплавного мусора, на кошение водной растительности и на обслуживание гидротехнических сооружений города в ГУП «Экострой», не имеющий специализированной техники для выполнения данного вида работ». Кроме того, он сообщает, что так и не услышал от комитета причин сокращения объемов дноочистительных работ на центральных водотоках города по состоянию на конец 2017 года на 70%. 

По словам участников встречи, «Ленводхозу» сообщили, что он уступил контракты в честной конкурентной борьбе, что вызвало только сарказм. 

Игорь Григорьев рассказал «Фонтанке», что ответил на все вопросы коллектива и призвал не поддаваться на провокации. По его словам, вовсе без контрактов «Ленводхоз» никто не оставляет, в частности предприятие может принять участие в конкурсе на V этап расчистки русла Мойки. Но, во-первых, это всего 5,5 млн рублей, а во-вторых – сюрпризы с документацией не исключены и здесь. Главный же спасательный круг предприятию следует искать на Смоленке — конкурс на дноочистительные работы на 80 млн комитет намерен объявить на днях. Кроме того, в 2018 году, по словам главы комитета, выделено более 60 млн рублей на ремонт и содержание техники предприятия, поэтому «сливать» его никто не собирается. Между тем субсидия предприятию, указанная в бюджете, составляет лишь 41 млн. 

Ежемесячные расходы «Ленводхоза», как говорят собеседники «Фонтанки», составляют порядка 10 млн рублей. Кроме того, ГУП в долгах, прошлой весной из-за этого под арестом оказались счета и техника. По оценке бывшего директора предприятия Дмитрия Пучкова, в 2013 – 2015 годах долгов накопилось на 60 млн; согласно бухгалтерской отчетности, на конец 2016 года (последние доступные данные) кредиторская задолженность составляла примерно столько же, сейчас Игорь Григорьев оценивает ее в 40 млн. При этом в 2016 году предприятие заключило контрактов на 300 млн, в 2017-м — уже менее чем на 200 млн рублей. С планами на 2018-й (кроме гипотетической Смоленки) пока вообще ничего не ясно. В новом году заключен лишь один контракт — как нетрудно догадаться, с «Экостроем». «Ленводхоз» за 16 млн оказывает конкуренту транспортные услуги, а именно предоставляет 5 специальных судов. И да, это необходимо «Экострою», чтобы выполнить те самые контракты по уборке рек и озер. На вопрос, каков практический смысл передавать подряды предприятию без соответствующей техники, в комитете несколько парадоксально ответили, что «Экострой» обладает специальной техникой и специалистами, которые перешли из «Ленводхоза». 

«Комитет и сотрудники "Ленводхоза" надеются, что в ближайшее время предприятие сможет преодолеть финансовые сложности и войти в штатный режим работы с соблюдением установленных сроков сдачи по государственным контрактам», – оптимистично заявляют в комитете. Опрошенные «Фонтанкой» работники, по правде говоря, обнадеженными не выглядят, скорее смирившимися. Сергей Боярский тоже, судя по всему, взлета не ждет. В своем письме он говорит об очередной ротации руководства (за последние 4 года сменилось 5 руководителей) «с назначением директора без профильного специального  образования и опыта работы в данной отрасли». Игорь Герус закончил Военно-медицинскую академию.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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