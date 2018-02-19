В МИД РФ вызывали временного поверенного в делах Украины после погромов в Киеве

Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России 19 февраля, где ему заявили протест после нападения на здание Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

«Было отмечено, что распоясавшиеся молодчики при бездействии полицейских, которые выступили в качестве пассивных статистов, били стекла, разрисовывали оскорбительными надписями стены, оскверняли государственные символы России, наносили другой материальный ущерб», — говорится в сообщении.

В МИДе нападение на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве назвали очередным проявлением «набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка».

«Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к «борьбе с российским флагом» по всему миру», — подчеркнули в МИДе.

Министерство также направило ноты протеста в МИД Украины после произошедшего.

"К украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине в соответствии с обязательствами Киева по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям. Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях", – добавлено в нём.

Ранее, 17 и 18 февраля, радикалы напали на здания Россотрудничестваи и Сбербанка в Киеве.