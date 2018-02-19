КСП насчитала у Центра управления парковками «лишних» зарплат на 34 млн рублей

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила у ГКУ «Центр управления парковками» ряд нарушений бюджетного законодательства. Инспекторов не устроило, что ЦУП платит миллионы за фиксацию нарушений, штрафы за которые все равно не собрать.

Об отчете палаты за 2015 и 2016 годы и истекший период 2017 года 19 февраля сообщает пресс-служба Законодательного собрания. Результаты проверки были выслушаны на заседании бюджетно-финансового комитета. Среди выявленных нарушений упоминается оплата деятельности сотрудников, не предусмотренной уставом предприятия, на сумму 33,68 млн. рублей.

Как пояснили в самом Центре управления парковками, речь идет о сотрудниках так называемого «отдела штрафов», то есть о тех работниках, которые фиксируют нарушения при оплате парковки. Инспекторы не нашли в уставе ЦУП упоминания о такой деятельности. Само учреждение настаивает, что она входит как раз в прописанное материально-техническое обеспечение деятельности КРТИ. Чтобы снять этот вопрос, Центр управления парковками по просьбе КСП обратился в комитет имущественных отношений с просьбой расшифровать эту строчку и внести соответствующие изменения в устав учреждения, однако КИО отказался это делать.

Напомним, ЦУП оформляет всю первичную документацию для выставления штрафов неплательщикам на платных парковках. Администрирует штрафы непосредственно комитет по развитию транспортной инфраструктуры. В данный момент Смольный не имеет возможности начислять взыскания, так как у него нет доступа к данным водителей. Из-за этого город уже недополучил более миллиарда рублей. Ранее вице-губернатор Игорь Албин пригрозил сокращениями в ЦУП, если этот вопрос не будет решен.

Еще одна претензия КСП относится к «нецелевому использованию средств в результате погашения кредиторской задолженности прошлых лет на сумму 22,78 млн. рублей». В ЦУП утверждают, что в 2014 году был получен целевой кредит от Банка Москвы на заработную плату сотрудникам, и именно на это он и пошел.

Представители Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга сообщили, что для исправления выявленных нарушений приняты меры. По итогам обсуждения члены бюджетно-финансового комитета решили принять информацию к сведению.