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19.02.2018 18:30

В «Матросской тишине» сменился начальник

 

В СИЗО «Матросская тишина» сменился начальник после скандала с «VIP-камерами».

Как 19 февраля сообщает РИА «Новости», глава столичного управления ФСИН России Сергей Мороз заявил, новым начальником СИЗО №1 стал подполковник Сергей Поздеев, который ранее занимал должность заместителя начальника управления в Кировской области.

Подчеркивается, что прежний руководитель СИЗО Владимир Клочек вышел на пенсию.

Ранее сообщалось, что в «Матросской тишине» после скандала с «VIP-камерами» планируются новые «кадровые изменения» в руководстве.

В декабре правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры с дорогими холодильниками, наполненными деликатесами, телевизорами и туалетами с включающейся вытяжкой. Ремонт на пятом этаже второго корпуса СИЗО «Матросская тишина», где правозащитники якобы обнаружили «VIP-камеры», оплатил «решальщик» Дионисий Золотов, писала пресса.

После этого ФСИН начал проверки условий содержания подследственных и обвиняемых. Заместителя начальника московского следственного изолятора «Матросская тишина» уволили после прокурорской проверки сообщений о комфортабельных «вип-камерах» в СИЗО.


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