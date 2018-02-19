Три дороги к ЖК «Юнтолово» откроют для автомобилистов

В Приморском районе открыли три новых участка дорог – Ивинской улицы, Юнтоловского и Гладышевского проспектов, сообщает застройщик «Главстрой-СПб». С 12 часов 21 февраля по свежим магистралям начнет курсировать городской автобус 112-го маршрута.

Общая протяженность дорог – 1,5 км. Двухполосная Ивинская улица обеспечила выезд из ЖК «Юнтолово» на Коннолахтинскую дорогу. Четырехполосные Юнтоловский и Гладышевский проспекты примыкают к домам. Все дороги оборудованы тротуарами, освещением, остановками, светофорами и дождевой канализацией.

С 21 февраля до ЖК «Юнтолово» будет продлен маршрут автобуса № 112, курсирующего от железнодорожной станции Лахта. Прежде маршрут заканчивался на остановке «Сады». Кроме того, в «Юнтолово» заезжают две маршрутки до метро «Старая деревня» и «Черная речка».

В жилом комплексе уже построено 25 домов площадью 275 тысяч кв. м, детский сад и школа. Всего в квартале планируют возвести 2,2 млн кв. м жилья, рассчитанного на проживание 70 тысяч человек.