Обвинение по делу «русской мафии» в Испании запросило фигурантам сроки до 8 лет

Двенадцать россиян и шесть испанцев оказались на скамье подсудимых на слушании дела об отмывании денег в Испании «русской мафией». Обвинение 19 февраля затребовало для фигурантов, среди которых значатся и депутат Госдумы Владислав Резник с супругой, от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как пишет испанская пресса, прокуратура Испании включила в список обвиняемых 26 человек, восемь из которых находятся в розыске. Напомним, в 2008 году в рамках операции «Тройка» были арестованы лидеры тамбовско-малышевской группы Александр Малышев, Геннадий Петров, Леонид Христофоров, Ильдар Мустафин и еще 13 человек. Несколько лет они провели под домашним арестом, но в итоге им разрешили съездить на родину, откуда в Испанию они так и не вернулись, после чего их объявили в розыск. Позже в деле появились новые фамилии, в том числе депутата Резника. Как сочла испанская прокуратура, Петров использовал Резника для того, чтобы на определенных должностях в российском правительстве появились «его люди». Как пишет издание El Mundo, у Петрова в Испании набралось имущества на 50 миллионов евро, в Испании он создал бизнес-сеть, которая использовалась для вывода капитала «в криминальную организацию».

Среди испанцев, которые оказались фигурантами дела, значатся Хуан Анторио, советник Петрова, Леокардиа Гарсиа, номинальный собственник ряда структур, по версии следствия в действительности принадлежащих Петрову, Игнасио Уркийо Сьерра, адвокат главы преступной группы, и еще трое бизнес-консультантов. Из россиян в деле фигурируют Юрий Саликов, Светлана Васильева, Юлия Ермоленко и ее супруг Андрей Маленкович, депутат Резник с женой Дианой Гиндин, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Жанна Гавриленкова и Вадим Романюк.

Владислав Резник отметил, что приехал в Мадрид, поскольку доверяет испанскому правосудию, а предъявляемые ему обвинения, которые построены на якобы имевших место быть телефонных разговорах с Петровым, нелепы.