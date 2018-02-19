Федерация керлинга России обратилась в СК с просьбой о расследовании положительной допинг-пробы Крушельницкого

Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет РФ по делу обвиненного на Олимпиаде в Пхенчхане в употреблении допинга керлингиста Александра Крушельницкого.

Как сообщает Meduza со ссылкой на ТАСС, федерация попросила ведомство разобраться в том, каким образом запрещенное вещество попало в организм спортсмена 19 февраля. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность в том, что керлингист Александр Крушельницкий не мог принимать допинг на территории проведения Олимпиады-2018, и заявил, что российского спортсмена подставили, пишет «Спорт-Экспресс». СК пока обращение Федерации керлинга никак не прокомментировал.

Напомним, в допинг-пробе «А» бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний. Спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный препарат на сборах в Японии. На понедельник запланировано вскрытие допинг-пробы «Б».

Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн. Предполагается, что в такой ситуации положительный допинг-тест одного из спортсменов может привести к ужесточению ограничительных мер.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчахне продлится до 25 февраля.