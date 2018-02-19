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19.02.2018 17:58

Россияне смогут получать кредиты без визита в банк с 1 июля

 

Россияне смогут удаленно брать кредиты, открывать депозиты и получать другие банковские услуги без личного визита в офис. С 1 июля 2018 года начнется тестирование всероссийской системы обмена биометрическими данными между банками.

Разработчик системы («Ростелеком») на презентации 19 февраля, на которой был РБК, рассказал, что за доступ к биометрическим данным клиента банки будут платить по 200 рублей. На первых порах испытания будут проходить в пилотном пуле банков, где пользователям будут доступны простые операции – перевод внутри своих счетов или открытие депозита на мелкие суммы. Но в перспективе двух-трех лет клиентам станут доступны более изощренные запросы — например, получение ипотеки.

В дальнейшем систему можно будет масштабировать с банковских услуг на госуслуги, здравоохранение, образование, ретейл и другие. Сейчас некоторые банки уже предлагают своим клиентам воможность через интернет-банк или мобильные приложения открывать депозиты или получать кредиты. Но с новой биометрической системой клиент сможет, лишь однажды посетив офис одного банка, обслуживаться дистанционно в любом кредитном учреждении.


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