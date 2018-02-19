Поклонногорская идёт на «рекорд»: там триплет

Три аварии подряд произошли 19 февраля в течение пары часов на тихом перекрёстке Поклонногорской, Афонской и Вербной улиц. О том, что это не совпадение, а системное явление, свидетельствует неофициальная статистика: за полтора месяца со дня открытия Поклонногорского путепровода здесь было около десятка ДТП.

Итак, сегодня сначала столкнулись два автомобиля, затем ещё два в другой конфигурации – видимо, любопытствовавшие. А часа через полтора, когда эвакуировали одного из участников первой аварии, второй попал в новое ДТП.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».