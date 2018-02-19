Microsoft случайно раскрыла описание новой версии Windows

Корпорация Microsoft готовит новую версию операционной системы Windows 10, которая сможет работать на мобильных процессорах архитектуры ARM, используемых сейчас в планшетах и смартфонах. Информация о её основных особенностях была выложена компанией по ошибке, а затем удалена.

Как следует из описания, которое 19 февраля приводит The Verge, у системы будут несколько особенностей.

Например, ограниченная работа со старыми драйверами. Windows 10 ARM не будет поддерживать драйверы архитектуры x86, на которой построена версия для персональных компьютеров. Это значит, что старые периферийные устройства с новой ОС работать не будут. Не будут запускаться и старые игры и приложения, которые используют аппаратное ускорение OpenGL, как и различные расширения оболочки и дополнения, вроде Dropbox. Эти приложения их разработчикам придётся создать для ARM-версии заново.

При этом использование мобильных процессоров в ноутбуках в перспективе позволит серьезно снизить энергопотребление и довести время работы от батареи до целого дня. Уже анонсировано, что первые устройства, работающие на новой версии Windows 10, будут построены на процессорах Qualcomm.

Напомним, что в январе выяснилось, что компьютеры, работающие на процессорах Intel, имеют критическую уязвимость, которая позволяет хакерам добираться до паролей и ключей безопасности.