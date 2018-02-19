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19.02.2018 17:31

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в администрации главы Турецкого государства.

Главы государств обсуждали ситуацию в Сирии, главным образом в районе Африна и в провинции Идлиб.

Эрдоган проинформировал коллегу о ходе операции «Оливковая ветвь».

Собеседники коснулись темы создания новых наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает турецкое агентство Анадолу.

Лидеры двух стран заявили о решимости к продолжению сотрудничества и координации действий в борьбе с терроризмом.

Главы государств подчеркнули важность продолжения тесных контактов в двусторонних и региональных вопросах.


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