Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в администрации главы Турецкого государства.
Главы государств обсуждали ситуацию в Сирии, главным образом в районе Африна и в провинции Идлиб.
Эрдоган проинформировал коллегу о ходе операции «Оливковая ветвь».
Собеседники коснулись темы создания новых наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает турецкое агентство Анадолу.
Лидеры двух стран заявили о решимости к продолжению сотрудничества и координации действий в борьбе с терроризмом.
Главы государств подчеркнули важность продолжения тесных контактов в двусторонних и региональных вопросах.