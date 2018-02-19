Дивная "Гамма". Кто открыл отель на Обводном

В петербургской промзоне открылся четырехзвездочный отель. На торжественную церемонию приехали члены правительства, депутаты и спикер ЗакСа.

Помпезная церемония в минувшие выходные прошла на набережной Обводного канала, рядом с промзоной завода «Красный Треугольник». В присутствии главных лиц города в доме №130 открылся отель «Гамма». В числе прочих в перерезании красной ленточки принимали участие депутат Государственной думы Игорь Дивинский и спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Главный городской единоросс с недавних пор стал грозой застройщиков в историческом центре, однако в этот раз у него претензий не возникло.

«Новая гостиница – хороший подарок для Адмиралтейского района и всего нашего города. С каждым годом растет поток туристов, которые стремятся познакомиться с одним из самых красивых мегаполисов мира. Недаром наш город получил международное признание как лучшее туристическое направление Европы. Поэтому увеличение гостиничного фонда имеет большое значение для Санкт-Петербурга. Это особенно актуально в преддверии чемпионата мира по футболу, часть матчей которого пройдет в нашем городе будущим летом», – процитировала пресс-служба ЗакСа председателя городского парламента Вячеслава Макарова. Эту речь он произнес на открытии отеля «Гамма» на Обводном канале, 130. Подобным образом поздравили отельеров и петербургский вице-губернатор Олег Марков, и бывший зам губернатора, а ныне депутат Государственной думы Игорь Дивинский. Светскую часть церемонии украсили белый рояль и оперная дива.

Четырехзвездный отель здесь начали строить три года назад. Сам же дом появился в 1891 году, в исторических справках его называют производственным зданием кожевенного завода И. М. Абрагамсона. Также в нем располагалась фабрика жестяных изделий "М. Кока и М. Бирман", в советские годы – народный комиссариат местной промышленности и государственный завод измерительных приборов «Металлометр».

Градозащитники в 2015 году возмущались, что под видом капитального ремонта здание на Обводном, 130, достроили еще одним этажом. «Мы пытались обратить внимание Госстройнадзора и комитета по охране памятников», – вспоминает член президиума ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) Анна Капитонова. – Стройнадзор писал, что мансарда была возведена предыдущими владельцами. КГИОП обратил внимание на мансарду, решил провести дополнительную проверку, правда, так и не сообщил нам о ее результатах». «Здание долгое время было заброшено, ремонт ему был нужен. На это и была выдана разрешительная документация, однако под видом капитального ремонта произвели реконструкцию, да еще и с пристройкой. Эта мансарда видна со всех сторон. Кроме того, наверху появился стеклянный купол.», – говорит Капитонова.

В КГИОП, впрочем, придерживаются иного мнения: председатель комитета Сергей Макаров сообщил «Фонтанке», что работы на Обводном канале, 130, были выполнены в соответствии с законом: «Да, были у нас дискуссии по этому адресу. Потом здравый смысл возобладал, собственник сделал документацию по нашим требованиям, мы выдали положительное заключение». По версии властей, надстройка действительно была, но ее выполнял предыдущий собственник и чуть ли не в советское время.

Впрочем, нынешние владельцы значатся таковыми в Росреестре еще с 2002 года. Фактически с того момента здание пустовало. В 2013-м за него взялись и первоначально планировали переоборудовать под торговый центр.

Инвестор проекта компания "Петроинструмент" и собственники дома 130 по Обводному каналу – люди не случайные. Компания принадлежит собственникам оптово-розничного рынка на ул. Салова, 52, Артуру и Манолису Гавриловым.

Совпадение или нет, ЧОП «Диво», учредителем которого является депутат Госдумы и бывший вице-губернатор Игорь Дивинский, охраняет рынок на Салова. Вероятно, приглашение партнеров и стало причиной визита законотворца на мероприятие – территория не входит в его избирательный округ. Буквально за день до этого на встрече с жителями в Петроградском районе глава городского парламента пообещал запретить строительство отеля Radisson Blue у дома 24 на Петроградской набережной, встав на сторону градозащитников, а также обитателей окрестных домов, которые боялись, что их здания будут разрушаться. «Надо, чтобы простые люди были довольны — и мы будем счастливы», – заявил единоросс.

За последнее время Вячеслав Макаров неоднократно проявлял активность в сфере градостроительства, преимущественно выступая на стороне защитников Петербурга. В основном его действия и высказывания касаются проектов на Петроградской стороне. В прошлом году он публично высказывал претензии к холдингу RBI Эдуарда Тиктинского, затем требовал остановить строительство ЖК «Кингдом» компанией «Аквилон инвест», жаловался на компанию «ПетроЦентр», которая строит на набережной Карповки, и на застройщика «Шелест сквет», реализующего проект на Ропшинской улице. После критики Макарова суд приостановил разрешение на строительство на месте исторического здания.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»