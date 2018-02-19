Приложившему сына к сковородке добавили статью «Истязание» и опять задержали

Следственный комитет Петербурга принял к своему рассмотрению дело об избитом младенце, которого отец приложил к раскаленной сковородке. Кроме угрозы убийством, в ГСУ СК ему добавили статью «Истязание» и намерены арестовать.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Следственного комитета, к вечеру 19 февраля 28-летний петербуржец задержан в порядке 91-й статьи УПК, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Кроме вероятного ограничения свободы, после того как дело оказалось в производстве СК, подозреваемому добавили состав статьи 117 УК РФ «Истязание».

Напомним, пьяный отец в квартире на улице Лермонтова в Красном Селе ранним утром 18 февраля прижал руку семимесячного младенца к раскаленной сковороде, а после еще несколько раз его ударил. Ребенку понадобилась помощь медиков, а отца задержали. Однако после возбуждения дела по статье «Угроза убийством» его отпустили под подписку о невыезде.