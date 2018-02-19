Украина подала против РФ иск о нарушении морского права

Украина подала в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом 19 февраля сообщается на сайте украинского президента.

Петр Порошенко подписал распоряжение о «представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года». В нем указывается, что Россия «нарушила суверенные права Украины» в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. По словам Порошенко, экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб.

"Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста", – говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

«Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб», — добавлено в нём.

Крым вместе с прилегающими морскими акваториями вошел в состав РФ 18 марта 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство крымчан поддержали это решение крымских властей.