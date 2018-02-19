Украина прекратила поставки двигателей для Ан-148 в Россию

Двигатели Д-436 производства украинской компании «Мотор Сич» и используемые на самолётах Ан-148 и Бе-200 больше не поставляются в Россию. Такое решение принято Киевом.

Как пишет 19 февраля РБК, о запрете на поставку двигателей в Россию сообщил во время круглого стола в Государственной думе замминистра промышленности РФ Олег Бочаров.

Ранее эксперты отмечали, что двигателям семейства Д-436 на российском рынке практически нет равной альтернативы в своем классе тяги, поскольку вновь разрабатываемые двигатели с участием других зарубежных стран сориентированы на западные стандарты.

При этом российские ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» и УМПО имеют комплект документации по двигателям Д-436, позволяющий им производить и испытывать их в кооперации с «Мотор Сич».

Двигатели Д-436 были установлены и на самолёте «Саратовских авиалиний», который разбился на пути из Москвы в Орск 11 февраля. Погибли все 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шестеро членов экипажа. По официальной версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пилоты не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего приборы обледенели и передавали некорректную информацию.