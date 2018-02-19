«Сметливый» и «Пытливый» попытаются уничтожить «Адмирала Эссена»

Фрегат «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» вышли в Черное море для проведения учений, одним из этапов которого станет морской бой. Об этом сообщает Минобороны РФ 19 февраля.

После выхода из Севастополя экипажи кораблей провели комплекс корабельных учений с отработкой элементов совместного плавания различными строями, маневрирования и организации связи. Затем корабли приступили к выполнению одиночных задач. После их завершения экипажи перейдут к проведению совместного корабельного учения, одним из этапов которого станет проведение учебного морского боя.

"В соответствии с планом учения сторожевые корабли «Сметливый» и «Пытливый» отработают действия по обнаружению и уничтожению корабля условного противника, роль которого будет выполнять фрегат «Адмирал Эссен». В дуэльной ситуации экипажам предстоит первыми обнаружить условного «противника» и нанести по нему ракетный удар электронным пуском, а также выполнить практические артиллерийские стрельбы", – сообщают в оборонном ведомстве.

Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота, добавили в МО РФ.