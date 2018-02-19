УФАС: Администрация Адмиралтейского района навязывает образовательные услуги

Чиновники из администрации Адмиралтейского района разослали в подведомственные им учреждения письма, в которых предлагали повысить квалификацию служащих в «Балтийском центре международного образования». Антимонопольщики признали это нарушением закона.

Как сообщает региональное Управление Федеральной антимонопольной службы 19 февраля, до 12 марта администрация должна отозвать все отправленные с этим предложением письма, иначе будет возбуждено антимонопольное дело. Жалобу в УФАС подали журналисты издания «Кадровый совет», позже антимонопольный орган установил, что различным предприятиям, которые работают на территории района, были разосланы материалы с предложением о повышении квалификации. В них подробно описывались программы обучения в «Балтийском центре международного образования», стоимость курсов и другие сведения.

«Письмо администрации Адмиралтейского района можно рассматривать как предложение о заключении договора на образовательные услуги с конкретной организацией, а также как продвижение услуг конкретного хозяйствующего субъекта», – сочли в УФАС и выдали чиновникам предупреждение.

В расписании на сайте организации значатся такие курсы, как «Мобилизационная подготовка в организациях» и «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе», стоимость — 9 и 10 тысяч рублей за человека. Среди заказчиков можно найти множество бюджетных организаций, в том числе школы и детские сады.

Напомним, этот центр не впервые упоминается в материалах «Фонтанки». В 2016 году после публикации на страницах нашего издания были возбуждены шесть уголовных дел из-за организации незаконной миграции. По версии следствия, прикрываясь образовательной деятельностью, несколько центров, в том числе упомянутый выше, подделывали документы, необходимые иностранцам для пребывания в России. Как рассказывало наше издание, «Балтийский центр международного образования» и еще две подобные организации учреждены Юрием Суриным.