В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата

16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата.

Офис продаж «Дома на Блюхера» – это первый подобный проект Компании. Его отличает яркий узнаваемый дизайн, присущий бренду Группы «Эталон». Теперь покупатели смогут не только ознакомиться со всей линейкой предложения от Компании, получить консультацию специалистов, но и своими глазами увидеть ход строительства объекта – для этого достаточно подняться на смотровую площадку нового офиса. Вскоре на территории всех новых жилых комплексов Группы «Эталон» появятся офисы продаж такого формата.

Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»

На мероприятии присутствовали руководство компании АО «Эталон ЛенСпецСМУ», руководители и работники строительных компаний-подрядчиков Группы «Эталон», будущие жильцы «Дома на Блюхера» и представители агентств недвижимости.

«2018 год – особенный для Группы «Эталон», это год новых проектов, высот и достижений. И мы очень рады открывать сегодня офис продаж нового формата, это еще раз подчеркивает, что мы постоянно работаем над собой, совершенствуемся. Мы уверены, что он понравится всем покупателям!» – отметил в своем выступлении Геннадий Щербина, генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

«Открытие нового, удобного и современного офиса – это еще один шаг на пути сближения Группы «Эталон» с клиентами. Благодаря его уникальному дизайну клиенты уже издалека будут понимать – здесь можно приобрести квартиру именно нашей Компании», – сказала Мария Кукса, руководитель Службы по формированию продукта Группы «Эталон».

Под звуки торжественной музыки Геннадий Щербина и Мария Кукса разрезали красную ленточку и пригласили всех желающих пройти в новый офис и убедиться в его преимуществах.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/