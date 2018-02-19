В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата.
Офис продаж «Дома на Блюхера» – это первый подобный проект Компании. Его отличает яркий узнаваемый дизайн, присущий бренду Группы «Эталон». Теперь покупатели смогут не только ознакомиться со всей линейкой предложения от Компании, получить консультацию специалистов, но и своими глазами увидеть ход строительства объекта – для этого достаточно подняться на смотровую площадку нового офиса. Вскоре на территории всех новых жилых комплексов Группы «Эталон» появятся офисы продаж такого формата.
На мероприятии присутствовали руководство компании АО «Эталон ЛенСпецСМУ», руководители и работники строительных компаний-подрядчиков Группы «Эталон», будущие жильцы «Дома на Блюхера» и представители агентств недвижимости.
«2018 год – особенный для Группы «Эталон», это год новых проектов, высот и достижений. И мы очень рады открывать сегодня офис продаж нового формата, это еще раз подчеркивает, что мы постоянно работаем над собой, совершенствуемся. Мы уверены, что он понравится всем покупателям!» – отметил в своем выступлении Геннадий Щербина, генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
«Открытие нового, удобного и современного офиса – это еще один шаг на пути сближения Группы «Эталон» с клиентами. Благодаря его уникальному дизайну клиенты уже издалека будут понимать – здесь можно приобрести квартиру именно нашей Компании», – сказала Мария Кукса, руководитель Службы по формированию продукта Группы «Эталон».
Под звуки торжественной музыки Геннадий Щербина и Мария Кукса разрезали красную ленточку и пригласили всех желающих пройти в новый офис и убедиться в его преимуществах.
ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/