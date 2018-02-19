На Суматре произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа и главу Национального агентства по вулканологии 19 февраля.

Вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров. Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 километра к юго-востоку и 3,5 километра к востоку от кратера.

"Это извержение на рекордную в этом году высоту", — заявил представитель агентства. При этом он отметил, что извержение вулкана не повлияло на авиасообщение в провинции Северная Суматра.

"Пепел не достиг города Медан и территории аэропорта", — сказал он. Агентство не объявило новой эвакуации из-за извержения.

При этом австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением.

Высота вулкана Синабунг составляет 2 тысячи 460 метров над уровнем моря. Первое за почти 400 лет извержение произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторились в 2013-м и в начале 2014 года. Извержение было зафиксировано летом 2014 года. В июне 2015 года из района вокруг активизировавшегося вулкана были эвакуированы около шести тысяч человек.