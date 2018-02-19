Фёдор Чистяков подарил «Дурдом» читателям «Фонтанки»
Лидер группы «Ноль» Фёдор Чистяков 1 марта выпускает сольный альбом «Нежелательная песня». Это первая пластинка музыканта после его эмиграции в США. Музыкант, покинувший Россию из-за запрета религиозной организации «Свидетели Иеговы», спел обо всём, что его беспокоит в оставленном отечестве.
Фёдор Чистяков выпускает пластинки, как конвейер. Новый альбом «Нежелательная песня» выходит через год после диска перепевок группы «Ноль» и включает десять треков. Лишь один из них, «Как же буду жить», известен ценителям творчества «дяди Фёдора» с конца 1990-х. Остальные треки новые, хотя и содержат отсылки к самым угарным рок-н-ролльным временам того же «Ноля». Две песни ранее уже были презентованы на официальном Youtube-канале музыканта.
Современный Чистяков выводит на первое место уже не столько музыку, как было в первых посленолёвских работах, а текст. Слово. Стихи о настоящем. Альбом «Нежелательная песня» можно назвать логическим продолжением диска «Без Дураков», где Фёдор впервые воспел российскую действительность XXI века.
Трек «Убрать свидетелей» был представлен в конце 2017 года. «Немного потерпите. У нас рука не коротка. Займёмся вами скоро. А пока… Убрать свидетелей!» — пародирует борцов с инакомыслием Фёдор Чистяков и продолжает: – «Будет вся Вселенная лежать у наших ног! Мы поднимем за ногу, как крикнем: С нами Бог! Gott mit uns!»
Второй уже раскрытый трек — «Медведи» (его другое название — «Нежелательная песня». — Прим. ред.) , Чистяков опубликовал его в начале февраля. Это современная версия канонической «Эх раз, да ещё раз…» и сказка о том, как одни звери ловят других за «нежелательное поведение», «нежелательные мысли», «нежелательные речи». Чистяков описывает мир, где животные посильнее делят своих собратьев на «наших» и «не наших». «Эх раз, ещё раз! Всех накроем в один час. Ещё много, много раз», — подпевает ему цыганская гитара.
Залихватский рок-н-ролл «Пропаганда» напоминает нестареющие номера «Телевизора», ленинградской группы времён рок-клуба на улице Рубинштейна. Фёдор так и поёт: «Телевизор сошёл с ума. Он мироточит», имея в виду отнюдь не творчество Михаила Борзыкина, а реальное российское TV. «С моим телевизором случилась беда, я расстроен. На моих ушах висят мира с лапшой. Они стали гноем. Гноем! Но мы не ноем! Чем мы же теперь этот гной отмоем? Мой, мой, мой! Пропагандой!»
Небольшую передышку дарит блюз с обилием духовых инструментов «Искусство лизать». Умудрённый опытом жизни в России автор проводит мастер-класс для молодого человека, начинающего самостоятельную жизнь. Помимо навыков любить, дружить, надеяться, верить и ждать здесь необходимы и другие не менее ценные знания. «Искусство лизать» — чтобы подняться наверх. «Искусство стучать» — чтобы обезопасить себя. Ну а если что-то пойдёт не так, молодому человеку нужно подготовиться к встрече с мастерами по «искусству лечить» и «искусству мочить».
Ритм-энд-блюз «Дурдом» завершает первую часть альбома припевом, которому могут подпевать хором как сторонники, так и оппоненты режима: «Дурдом непобедим. Дурдом непроходим. Дурдом непознаваем. Дурдом непостигаем. Это наш дурдом. Ты не поймёшь его умом. Нас не остановить. Этот дурдом не победить». Вот ещё фрагменты песни, которой Чистяков поделился с «Фонтанкой»:
Никто не поставит нас на колени.
Зарубите себе это на носу.
Вы утонете в нашем зыбком болоте.
Вы заблудитесь в нашем дремучем лесу.
Вы сломаете ноги на нашей дороге.
И оглохнете, если мы запоём.
И вам никогда не сбить нас с пути.
Ведь мы не знаем сами, куда мы идём…
Из привычных слуху потребителя телевизионных новостей терминов в «Дурдоме» спето и про «симметричный ответ»: «И уже хватит действовать нам на нервы. Эйфории мы ни грамма не отдадим. Мы за ценой не постоим и ответим адекватно. Мы к чёрту спилим сук, на котором сидим…»
Шутки заканчиваются в треке «21 век», из которого выясняется, кто изображён на обложке альбома. Красный медведь, который ведёт себя не слишком адекватно под воздействием препаратов, которые нельзя упоминать в СМИ. Рассказчик и сам с трудом приходит в себя, констатируя: «И время как бы снова обернулось вспять. Знакомый запах, забытое чувство. Параллели ясные. Дежавю устойчивое. Это не ностальгия, это скорее аллергия. Это какой-то не тот год. Это какой-то не тот день. Я не могу во всё это поверить… По улицам ходит Лев. Он страшно рычит. Его видно в окно. Смотрю сквозь занавеску и размышляю. Пока что двери ещё спасают. Нет, это не лев. Это красный медведь обожрался ***, глаза горят и он *** на егерей. Похоже, он собрался стать царём зверей». В песне звучит и любимый многими рок-авторами мотив — обращение к матери: «Мама, я не хочу обратно. Не хочу снова туда. Мы там уже были. Мама, я не хочу обратно. Мы ведь не поедем туда снова?»
Песня «Маленький гвоздик» — замаскированная автобиография, где герой — лишь гвоздик, вбитый в доску: «Когда прилетел молот, я ушёл в глубину на треть. Сквозь моё сердце проскочил электрический холод, но это была ещё не смерть… Я маленький гвоздик, забитый в доску, и я рад, что ещё торчу. Я скоро уйду в древесину по шляпу, пока что я громко кричу!»
Нашлось место на новом диске и космической теме, которую ранее Фёдор обсуждал с «Фонтанкой». Лёгкая светлая песня о том, что на «обратной стороне Луны» не видно снов. Учитывая прописку Фёдора в США, символом этой «обратной стороны» может стать Петербург.
Инструментальный трек «Смертельная схватка» удивит слушателей обилием оркестровых семплов. И станет чем-то вроде эффектных финальных титров к фильму, которые позволяют задуматься обо всём вышеизложенном.
Новый альбом Чистякова будет полностью опубликован на официальном сайте музыканта 1 марта 2018 года.
Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»
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