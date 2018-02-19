Зачем допинг керлингисту

Вскрытие допинг-пробы «Б» российского керлингиста Александра Крушельницкого стало главным событием 10-го дня Олимпиады. «Фонтанка» рассказывает, что происходит и чем допинг помогает в керлинге.

В воскресенье, 18 февраля, в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятой у него на Олимпиаде в Пхенчхане, обнаружили запрещенное вещество – тот самый мельдоний, из-за которого два года назад под нож Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) чуть было не попала вся сборная России. Больше всех от той истории пострадала Мария Шарапова, отбывшая 15 месяцев дисквалификации. В этот раз резонанс, возможно, был бы не таким громким, если бы Крушельницкий не успел выиграть медаль в Пхенчхане — бронзу в дабл-миксте.

Еще недавно им и его супругой восторгался весь мир, а теперь он чуть ли не главный злодей Олимпиады. По правилам, в понедельник, 19 февраля, в присутствии Крушельницкого была вскрыта допинг-проба «Б». Но понятно, что это было формальностью: такого, чтобы проба «Б» опровергала показания пробы «А», не было минимум пару десятилетий. По неофициальным пока данным, как и следовало ожидать, в пробе «Б» тоже нашли мельдоний.

Два года назад российским специалистам удалось доказать, что мельдоний может выводиться из организма продолжительное время – до полугода. Некоторые исследования говорят, что и того дольше. Всемирное антидопинговое агентство согласилось с этими выводами, и было установлено минимально допустимое содержание в крови вещества — 100 нанограммов на миллилитр. Если концентрация меньше, о ней даже не сообщают, больше — начинается расследование. О том, сколько мельдония нашли в крови Крушельницкого, пока официально не говорилось, но так как дело предали огласке, можно сделать вывод, что много. Некоторые источники утверждают, что очень много, словно он принял его только вчера. Но зачем?

На данный момент версий три – одна нелепее другой. Первая – принял действительно умышленно, вторая – остаточные явления от предыдущего употребления, третья – какой-то злодей подсыпал ему допинг в пищу. В первом случае, с учетом истории двухлетней давности, нужно быть сумасшедшим. Да и зачем вообще керлингисту допинг? Во втором – концентрация мельдония явно говорит о том, что его приняли совсем недавно. Хотя тренер Крушельницкого Дмитрий Мельников утверждает, что бронзовый призер Пхенчхана-2018 прекратил употреблять препарат еще в 2016 году, когда он и был запрещен.

«С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда», – заявил Мельников.

Ну и третья версия – о диверсии – попахивает просто безумием.

«Керлинг только кажется легким»

Все три версии мы попросили прокомментировать спортивного врача, доцента кафедры терапии СЗГМУ им. Мечникова Кирилла Раймуева.

– Я слабо верю, что Крушельницкий реально в здравом уме и по собственной воле принял мельдоний, особенно после того, как эта тема два года муссировалась, – повторил наши мысли специалист. – Но всякое бывает. Исключать такой вариант нельзя. Все-таки это облегчает последствия спортивных нагрузок.

– Зачем керлингисту вообще может понадобиться допинг, и мельдоний в частности?

– Любой профессиональный спорт, даже шахматы, – это огромные затраты психоэмоциональных сил. К тому же керлинг только кажется легким спортом. Там же тяжелые камни, серьезное напряжение на протяжении всего матча, поэтому там тоже может использоваться любой препарат для восстановления.

– Что вы думаете о теории, что кто-то мог подсыпать Крушельницкому мельдоний в пищу или воду со злым умыслом?

– Ну слушайте, такое в спорте всегда было, есть и будет. Сколько историй, когда конкуренты друг другу палки лыжные ломали, в мазь для лыж воду добавляли, в питье подсыпали легкие слабительные, у фигуристов на ботинках шнурки рвали и коньки ломали. Есть еще такой вариант, что он когда-то болел и принимал мельдоний для восстановления. Мельдоний же долго выводится из организма.

– А чем мельдоний помогает при болезнях?

– Этот препарат создан для восстановления, и его вполне можно принимать после инфекционных заболеваний, которые дают осложнения на сердце.

Чем это может грозить

Для самого Крушельницкого точно ничего хорошего быть не может. Медаль у него и его супруги Анастасии Брызгаловой, в паре с которой он и выиграл бронзу в дабл-миксте, отберут на 90 процентов.

Вопрос в том, чем это будет грозить для всей сборной. Судя по всему, между российской стороной и МОК шли переговоры о возможности пройтись на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане под российским флагом (на церемонии открытия, напомним, россияне шли под флагом МОК). Теперь об этом точно можно будет забыть. И ладно, если только об этом. Один из худших сценариев — санкции для российского спорта будут продлены. И тогда останется лишь один вопрос: кто реально виноват в этой истории?

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»