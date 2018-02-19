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19.02.2018 15:43

Президент Roshen заявил, что сгноит фабрику в России, лишь бы она никому не досталась

Президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что не будет снижать завышенную цену в 200 млн долларов за липецкую фабрику намеренно, чтобы она никому не досталась.

На вопрос корреспондента Liga.net, во сколько он оценивает российские активы корпорации, он заявил, что они значительно обесценились.

– А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньшее я никому не продам, – отметил он. На вопрос, предпочитает ли он, чтобы фабрика сгнила по принципу «так не доставайся же ты никому», он ответил утвердительно.

Напомним, что российская фабрика корпорации, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, закрылась в прошлом году. Решение было принято «по экономическим и политическим причинам». На улице остались 700 сотрудников предприятия. Следственный комитет РФ наложил на активы фабрики арест и сделал её продажу невозможной.


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