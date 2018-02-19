Квартиру мыть — все равно что курить

Исследования доказали, что у женщин, которые постоянно убираются дома и/или на работе с применением чистящих веществ, функции легких слабеют аналогично легким курильщиков.

Исследования, проведенные специалистами Бергенского университета (Норвегия), базировались на наблюдении за 6235 участниками обширного европейского проекта, направленного на изучение изменения функций легких вследствие воздействия химических веществ.

По словам руководителя исследования, доктора медицины Сесиль Сванес, кратковременные эффекты влияния чистящих веществ на легкие, стимулирующие ту же астму, становятся все более задокументированными, а вот знаний о последствиях долговременного воздействия не хватает.

Исследование показало, что принудительный объем выдоха за секунду (FEV1) при долговременных наблюдениях снижался на 3,6 мл/год быстрее у тех женщин, которые занимались регулярно уборкой дома, и на 3,9 мл/год быстрее у женщин, которые работали уборщицами, – в сравнении с женщинами, которые вообще не занимались уборкой ни дома, ни на работе.

Общее количество воздуха, которое человек может выдохнуть, снижалось на 4,3 мл/год быстрее у женщин, которые убирались дома, и на 7,1 мл/год быстрее у женщин-уборщиц, также по сравнению с женщинами, которые не связывались с такого рода работой.

Ускоренное снижение функции легких у женщин, работающих в качестве уборщиц, было «сопоставимо с курением чуть менее 20 лет». Выяснилось, что и астма более распространена у женщин, которые убирали дома (12,3%) или на работе (13,7%), по сравнению с теми, кто не занимается уборкой вообще (9,6%).

По мнению ученых, увлечение химическими чистящими веществами, в том числе аэрозолями, наносит существенный ущерб легким, в то время как в большинстве случаев достаточно просто протереть пыль влажной тряпочкой.