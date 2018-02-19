В Перми сожгли чучело информатора WADA Родченкова, а в Туле символ зимы уничтожили огнеметом
Во время празднования Масленицы жители Перми вместо чучела зимы сожгли куклу информатора WADA Григория Родченкова. Его показания легли в основу решения об отстранении российских спортсменов от зимней Олимпиады в Южной Корее и пересмотра итогов соревнований в Сочи.
На чучело в рубашке наклеили портрет Родченкова и надпись WADА и подожгли. В процессе вокруг куклы водили хоровод. Участие в акции, которая проходила на местной экологической тропе «Липовая гора», приняли и дети.
«Издревле люди веровали, что вместе с сожжением куклы из их жизней уходят различные неприятности, печали, невзгоды», – написал один из организаторов Павел Жиганов.
Нетривиально подошли к славянскому празднику и жители города оружейников – Тулы. Там, если верить Сети, чучело сжигали при помощи огнемета.
Справка:
Напомним, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В результате сборная России лишилась 10 медалей Олимпиады в Сочи и переместилась с первого на четвертое место в общекомандном зачете. Позже Спортивный арбитражный суд восстановил спортсменов в правах, и Россия вернула себе лидерство, но участвовать на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменам под национальным флагом все равно запретили.