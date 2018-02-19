Смольный отдаст в аренду на 10 лет региональный памятник на Большой Зелениной

Здание библиотеки Н. Я. и Ф. Я. Колобовых, в 2014 году поставленное под охрану как объект культурного наследия регионального значения, отдадут в аренду.

Как сообщает комитет имущественных отношений Петербурга 19 февраля, право аренды будет продано на аукционе Фонда имущества. Дата аукциона пока не определена. Однако в распоряжении КИО прописаны обременения инвестора — он должен подключить дом к электроснабжению за свой счет. Обязательства, накладываемые охранным статусом, очевидно, будут прописаны позднее в аукционной документации.

Дом на Большой Зелениной улице, 43а, лит. Б был построен в 1910-х годах, архитектор – Николай Романченко, архитектурный стиль — эклектика. Дом принадлежал лесопромышленникам братьям Николаю и Фёдору Колобовым и служил им не только конторой, но и библиотекой. Здесь, в числе других ценных манускриптов, хранились рукописные копии второго тома гоголевских «Мертвых душ», «Горя от ума» Александра Грибоедова и «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева. После революции 1917-го библиотека была передана советскому государству.