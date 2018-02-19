В Петербурге на пять лет посадили разбойников с собакой вместо оружия

Двое петербуржцев, которые в компании собаки бойцовой породы отбирали у подростков в Невском районе телефоны и другую технику, приговорены к реальным срокам.

Об этом сообщает городская прокуратура. Невский районный суд вынес обвинительный приговор 19 февраля, согласившись с итогами расследования уголовного дела по статье «Разбой». В марте прошлого года двое молодых людей в одном из дворов в Невском районе напали на компанию подростков. Испугавшись собаки породы американский питбультерьер, потерпевшие отдали нападавшим свои мобильные телефоны и портативную колонку. Спустя пару недель, будучи нетрезвыми, разбойники решили повторить успешный опыт и, опять же с помощью устрашающего вида пса, отобрали телефон еще у одного подростка.

Уже не единожды судимые за грабеж, мошенничество и хранение наркотиков петербуржцы получили 5 лет колонии — один общего, другой строгого режима.