На Коломяжском разбилась спешившая на автобус пенсионерка
Пенсионерка поскользнулась перед дверьми автобуса в Приморском районе Петербурга 19 февраля. Ударившись головой о ступеньку автобуса, она умерла на месте.
По информации очевидцев, инцидент произошёл около 11 утра на остановке общественного транспорта на Коломяжском проспекте, 36. Заходя в автобус, пожилая женщина поскользнулась и разбила голову.
Как прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», автобус № 172 стоял на остановке на пересечении Коломяжского проспекта и Парашютной улицы с открытыми дверьми. К нему подходила пожилая пара.
«Не доходя до задних дверей, женщина упала и ударилась головой о ступеньку», — прокомментировали на предприятии.
За уборку остановочных комплексов отвечает комитет по благоустройству Смольного. Там нашему корреспонденту заявили, что не могут комментировать происшествие, пока идут следственные действия.
Справка:
Напомним, этой зимой в Петербурге из-за падения сосулек с крыш пострадали уже несколько человек, один раз это закончилось смертью. На улице Репина на кормившую кошек пенсионерку упала снежная глыба, женщина умерла в больнице. Из-за произошедшего своих должностей лишились замглавы районной администрации и глава районного жилищного агентства.
На улице Подвойского упавший снег застал врасплох женщину, которая из-за испуга перевернула коляску с ребенком, инцидент также проверяет прокуратура.
Пожилой мужчина пострадал из-за сосульки, которая упала на него на улице Чапаева.