На Коломяжском разбилась спешившая на автобус пенсионерка

Пенсионерка поскользнулась перед дверьми автобуса в Приморском районе Петербурга 19 февраля. Ударившись головой о ступеньку автобуса, она умерла на месте.

По информации очевидцев, инцидент произошёл около 11 утра на остановке общественного транспорта на Коломяжском проспекте, 36. Заходя в автобус, пожилая женщина поскользнулась и разбила голову.

Как прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», автобус № 172 стоял на остановке на пересечении Коломяжского проспекта и Парашютной улицы с открытыми дверьми. К нему подходила пожилая пара.

«Не доходя до задних дверей, женщина упала и ударилась головой о ступеньку», — прокомментировали на предприятии.

За уборку остановочных комплексов отвечает комитет по благоустройству Смольного. Там нашему корреспонденту заявили, что не могут комментировать происшествие, пока идут следственные действия.