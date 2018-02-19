Эксперты: На Петровском острове остался последний участок для застройки жильем

На Петровском острове остался последний неосвоенный девелоперами земельный участок площадью около 1,4 га, сообщает консалтинговая компания Rusland SP. Предыдущее пятно приобрела под застройку ГК «Эталон» в декабре 2017-го.

«Последний» участок находится в северо-западной части острова и принадлежит «Ленстройтресту». «Компания готова рассмотреть вопрос реализации этого «пятна», если возникнет достойное предложение», – говорят в Rusland SP.

На участке можно возвести премиальное жилье площадью до 25 тысяч кв. м. Разрешение на строительство уже оформлено. Стоимость земли консультанты оценивают в 60 тыс. рублей за квадратный метр будущей площади. То есть – до 1,5 млрд рублей.

Предыдущая сделка прошла в декабре – ГК «Эталон» приобрела у «Ленстройтреста» пятно на Петровской косе, д. 7/2, 2,8 га для строительства жилья. Петровский остров активно застраивается комплексами бизнес- и элитного класса. В ближайшие 5 лет на нем должно появиться, как минимум, 7 новых жилых комплексов.