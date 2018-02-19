КИО переоценит всю петербургскую недвижимость

Вся недвижимость в Северной столице будет заново переоценена, сообщили 19 февраля в пресс-службе комитета имущественных отношений. Переоценку проведет петербургское ГБУ «Кадастровая оценка», подведомственное КИО.

Оценивать будут всю недвижимость юрилиц и физических лиц, в том числе дома, квартиры, комнаты, помещения, здания, сооружения, строения, земельные участки, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, учтенные по состоянию на 1 января 2018 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

В апреле 2018 года будет завершена группировка объектов оценки, результаты ее будут размещены на сайте КИО. После этого собственники смогут представлять свои замечания по корректности отнесения своей недвижимости к той или иной группе (это влияет на кадастровую стоимость). Затем «Кадастровая оценка» сформирует предварительные отчетные документы о результатах кадастровой оценки. Они будут также размещены на официальных интернет-сайтах ГБУ (guko.commim.gov.spb.ru) и КИО (www.commim.spb.ru). На сайте КИО будет разработана возможность поиска объекта по его адресу, району и кадастровому номеру. Таким образом, любой собственник сможет ознакомиться с кадастровой стоимостью его недвижимости.

В ГБУ планируют опубликовать предварительные результаты кадастровой оценки в июне 2018 года, а итоговые результаты утвердить в конце 2018 года. Новая кадастровая стоимость недвижимости вступит в силу с 1 января 2019 года. Соответственно, налог на недвижимость в уточненном размере петербуржцы уплатят уже в 2020-м году.