На «Пролетарской» девушка упала на рельсы - на линии возникла задержка

На зеленой ветке метро Петербурга днем 19 февраля произошла задержка в движении поездов — из-за упавшего на рельсы пассажира.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе подземки, чтобы отключить напряжение и поднять упавшую вниз девушку обратно на платформу «Пролетарской», сотрудникам метро понадобилось шесть минут. Это вызвало небольшую задержку в движении поездов в сторону «Приморской».

«На «Гостином дворе» в итоге стояли 10 минут», – пишут в соцсетях горожане и добавляют, что у упавшей пассажирки был шок, и после того, как девушку вытащили, она пыталась слезть обратно на рельсы. Сейчас с ней беседуют полицейские и оказывают помощь медики.