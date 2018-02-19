Допинг-офицеры ВАДА сорвали тренировку российской фигуристки Загитовой

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию Алина Загитова не смогла завершить тренировку 19 февраля из-за вмешательства допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Р-Спорт», по требованию офицеров 15-летняя спортсменка преждевременно завершила занятие и отправилась на сдачу анализов.

Из-за нервной обстановки фигуристке физически не удалось сдать биоматериал. Допинг-офицеру пришлось уйти, но тренировка была сорвана. Отметим, что тренировки в Пхенчхане строго расписаны между фигуристами вплоть до минут.

Соревнования в одиночном женском катании начнутся 21 февраля. Россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова — главные претендентки на золото.

Ранее положительную допинг-пробу сдал российский керлингист Александр Крушельницкий, обладатель бронзовой медали Олимпиады. Теперь его дело рассмотрит спортивный арбитраж в Лозанне. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил предположение, что Крушельницкому могли подмешать запрещенный препарат.