Леонида Кулакова представили в качестве главы Комстроя

Сотрудникам смольнинского комитета по строительству представили нового председателя. Как и писала «Фонтанка», им стал бывший глава Госстройнадзора (ГАСН) Леонид Кулаков.

Информацию о назначении Кулакова 19 февраля подтвердили в своем Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Информации о том, кто займет место руководителя ГАСН, пока нет.

Леонид Кулаков родился 20 сентября 1971 года в Ленинграде. Закончил в 1993 году юридический факультет Санкт-Петербургского университета. После этого работал в бизнесе, а в первой половине нулевых возглавлял отдел строительства и землепользования администрации Курортного района. После этого перешел на работу в комитет по делам записи актов гражданского состояния, где и проработал почти 6 лет.

О его предположительном назначении «Фонтанка» писала в пятницу 16 февраля. С момента отставки предыдущего главы комитета Сергея Морозова в ноябре обязанности председателя исполнял замглавы Комстроя Евгений Барановский.