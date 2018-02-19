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19.02.2018 14:32

Пассажиров протараненного электричкой автобуса доставили к курорту на попутках

После аварии на переезде Зеленогорск – Рощино 17 февраля семьям с детьми пришлось добираться до курорта «Пухтолова гора» на попутках. Водители не отказали в помощи спасшимся из сбитого поездом «Ласточка» автобуса.

Ранее сообщалось, что в смятой машине находились работники Кировского завода. По уточнённым данным, на отдых ехали члены профсоюзной организации Балтийского филиала ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота». На предприятии «Фонтанке» рассказали, что все пассажиры добрались до «Пухтоловой горы» и успели покататься на лыжах. Обратно в город они добирались на новом автобусе, присланном «Пассажиравтотрансом».

Напомним, утром 17 февраля на железнодорожном переезде Зеленогорск – Рощино электричка протаранила автобус. По словам очевидцев, машина въезжала на переезд на «зеленый». Когда транспортное средство оказалось заблокировано между шлагбаумами, водитель высадил пассажиров. Поэтому семьи, ехавшие на горнолыжный курорт «Пухтолова гора», не пострадали. Сам водитель выскочить не успел, его в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Следствие задержало двух подозреваемых по уголовным делам: 65-летнюю дежурную по переезду Зеленогорск – Рощино и 47-летнего работника железной дороги, который не сообщил вовремя о приближающемся поезде. 

 


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