Украинский олигарх подарит 50 тысяч долларов фристайлисту Абраменко за выигранное золото ОИ

Украинский фристайлист Александр Абраменко и его тренер получат от бизнесмена Павла Фукса по 50 тыс. долларов в награду за золотую медаль Олимпиады-2018.

Об этом Фукс сообщил в своем телеграм-канале 19 февраля.

"Согласно анонсированной ранее программе мотивации для спортсменов, выступающих за Украину в Пхенчхане, Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получат от меня по 50 тыс. долл. каждый. Это не просто победа. Это первая олимпийская медаль в истории украинского фристайла. Горжусь вместе со всей Украиной!" – написал Павел Фукс.

Александр Абраменко выиграл накануне зоолотую медаль в соревнованиях по фристайлу. Россиянин Иван Буров оказался на третьем месте.