«Аэрофлот» рассказал, как глава Якутии с пакетами из Duty Free прорвался в самолёт без посадочного талона

Авиакомпания «Аэрофлот» рассказала свою версию конфликта экипажа рейса SU 1750 из Москвы в Якутск с губернатором республики Егором Борисовым, его женой и помощником. Как выяснилось, инцидент произошёл ещё в пятницу, 16 февраля.

«Пассажиры Е. Борисов, П. Борисова и Е. Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании. При этом пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения», – рассказали «Фонтанке» 19 февраля в пресс-службе авиаперевозчика.

Далее помощник Борисова Евгений Шигапов, как сообщили в «Аэрофлоте», попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал.

«По решению КВС пассажир был снят с данного рейса и передан полиции. Задержка рейса составила более 1 часа. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении пассажира Е. Шигапова к ответственности по ст. 11.17 КоАП РФ. «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров», – добавили в пресс-службе.

При этом сам губернатор рассказывает альтернативную версию событий и грозит «Аэрофлоту» судом.

«В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — написал сегодня Борисов в своём Instagram.

Он сообщил также, что поручил аппарату правительства республики «дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление».