Билл Гейтс пожаловался, что платит слишком маленькие налоги

Основатель Microsoft Билл Гейтс, обладающий состоянием в 90 млрд долларов, заявил, что с таких богатых людей, как он, правительство должно брать гораздо более высокие налоги, чем сейчас. И назвал это следствием налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

«Я заплатил больше налогов, чем кто-либо другой, более 10 млрд долларов, но правительство должно взимать с людей, которые находятся в одном положении со мной, значительно более высокие налоги», — сказал Гейтс 18 февраля в эфире CNN.

Комментарий прозвучал во время обсуждения налоговой реформы республиканцев, которая, по словам Гейтса, дала богатым больше преимуществ, чем бедным слоям населения и среднему классу.

Напомним, что 19 декабря 2017 года палата представителей конгресса США приняла налоговую реформу, предполагающую снижение ставки для бизнеса и физических лиц. Согласно закону, налоговая ставка для компаний снизилась с 35% в 2017 году до 21% в 2018-м.