Почти три миллиона заплатят петербургские предприятия за опасные сосульки

Специалисты Государственной административно-технической инспекции прошлись по крышам нежилых зданий в Петербурге. На кровлях нашли опасную наледь, это стало поводом для штрафов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 19 февраля, предприятия Северной столицы из-за не убранного снега и не сбитых сосулек заплатят 2,7 млн рублей.

Так, гипермаркет строительных материалов «К-Раута» оштрафован на 250 тысяч рублей за оставленный снег на Парашютной, 60, лит.Б. Такой же суммы лишится и ООО «СА Групп» за нарушение порядка уборки зоны производства работ по ул. Оптиков.

Ранее в Смольном оценили качество уборки жилого фонда. Среди отстающих оказались четыре центральных района Петербурга, где не успевают сбивать с домов сосульки. При этом в Центральном и Петроградском районах Государственная жилищная инспекция регулярно находит опасную наледь на каждой второй крыше.

По информации комитета по благоустройству, с 12 по 18 февраля с улиц Петербурга вывезли почти 360 тысяч кубометров снега, всего с начала зимы — более 1,6 млн кубометров. Сегодня днем на улицах Петербурга работают 880 спецмашин и 1076 дворников.