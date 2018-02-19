"Зенит" заработал 101 миллион евро за участие в еврокубках за 5 лет

Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в период с 2012 по 2016 год заработали за участие в еврокубках 272,6 миллиона евро. Как сообщается в исследовании экономики отечественного футбола Pricewaterhousecoopers (PWC), опубликованном 19 февраля, из этой суммы больше всего приходится на петербургский «Зенит» – 101 миллион евро. На втором месте по этому показателю идет ЦСКА – 74 миллиона.

В том же отчете отмечается, что в совокупности клубы РФПЛ завершили 2016 год с положительным финансовым результатом впервые за пять лет. По итогам 2016 года совокупная прибыль клубов составила 3,2 млрд рублей. Доходы составили 63,3 млрд рублей, расходы — 60,1 млрд рублей. В 2015 году убыток клубов РФПЛ составил 9,4 млрд рублей, в 2014 году — 8 млрд рублей, в 2013 году — 3,7 млрд рублей, а в 2012 году — 3,6 млрд рублей.

44% доходов клубов по итогам 2016 года обеспечивали спонсорские взносы, 13,8% — целевые поступления, 4,7% — билетные программы. Медиаправа составили 3,5% в структуре доходов клубов.